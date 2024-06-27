"Ъ": иноагентам могут запретить избираться в общественные палаты всех уровней

Группа парламентариев внесла на рассмотрение в Государственную думу Российской Федерации законопроект, который предполагает, что иностранные агенты и лица с иностранным гражданством не смогут стать членами общественных палат всех уровней.
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