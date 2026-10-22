Адекватность. Ещё одно магическое слово (наряду с «природой» - см. «Бог. Земля. Человек» ч I, гл VI.), которое, по мнению обывателя, самодостаточно, всё объясняет и не требует никаких пояснений.
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