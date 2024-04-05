В Раде заявили об отсутствии свободы слова на украинском телевидении

ЮВ

Юрий Во

Удивительно как похоже на Россию. У нас тоже на телевидении нет реальной оппозиции. Есть только мимикрирующие под оппозицию персоны. Но мимикрируют они не очень убедительно. Впрочем не только на телевидении, но и в Интернете все значимые оппозиционные ресурсы - под запретом. Ничего удивительного ! Мы же с хохлами - братья-славяне и многое у нас очень одинаково....