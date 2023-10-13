Моя Планета

Рядом с главным собором Антверпена есть удивительный памятник дружбе — маленький мальчик и его верный пёс укрываются одеялом, которое в буквальном смысле сделано из брусчатки.
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Рядом с главным собором Антверпена есть удивительный памятник дружбе — маленький мальчик и его верный пёс укрываются одеялом, которое в буквальном смысле сделано из брусчатки.
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