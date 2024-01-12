СИБ.ФМ. Полетят погоны и мандаты: кто виноват в беспределе мигрантов в России

Борис Леонтьев

Что за дурацкая статистика о том сколько преступлений совершают граждане, а сколько мигранты. Если убрать мигрантов, то их преступлений не будет СОВСЕМ. А если уничтожить диаспоры, то резко сократится и число преступлений совершаемых граждами РФ, которые являются представителями этих диаспор. Так и только так можно уничтожить этническую преступность в стране.