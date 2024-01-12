Наглость и жестокость многочисленных мигрантов в России созрела под очевидным прикрытием коррумпированных чиновников, под чьими «пятыми точками» уже горят кресла.
СИБ.ФМ. Полетят погоны и мандаты: кто виноват в беспределе мигрантов в России
Комментарии
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Борис Леонтьев
Что за дурацкая статистика о том сколько преступлений совершают граждане, а сколько мигранты. Если убрать мигрантов, то их преступлений не будет СОВСЕМ. А если уничтожить диаспоры, то резко сократится и число преступлений совершаемых граждами РФ, которые являются представителями этих диаспор. Так и только так можно уничтожить этническую преступность в стране.
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3 час.
Владислав Владислав
Хорошее предложение в статье описано.
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3 час.
Тамара Елисеева
Одна говорильня. Где действия? Черножопые уже достали всех.
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1 час.
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