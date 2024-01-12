СМИ. Актуальные...
ГлавнаяНовостиПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

СМИ. Актуальные новости - здесь

107 970 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Людмила Лиханова (Беговщиц)
    ГДЕ СК? МОЖНО ПОДУМАТЬ, ЧТО ИМ ОЧЕНЬ ТРУДНО ВЫЯВИТЬ ТАКИХ ВОТ...ТВАРЕЙ. НО И МЫ НЕ ДОЛЖНЫ МОЛЧАТЬ. ГНАТЬ ВСЮ ЭТУ ПИЗ....Русофобку Боссарт...
  • людмила пригарина
    "Как долго ещё будут делать противоположное тому, что говорит президент?" Догадайтесь с трех раз.Как долго ещё буд...
  • Геннадий Роженко
    Почему никто не хочет затронуть тему, что наши коммерсанты тянутся за доллором.... как только происходит падение курс...Как долго ещё буд...

СИБ.ФМ. Полетят погоны и мандаты: кто виноват в беспределе мигрантов в России

СИБ.ФМ. Полетят погоны и мандаты: кто виноват в беспределе мигрантов в России

Наглость и жестокость многочисленных мигрантов в России созрела под очевидным прикрытием коррумпированных чиновников, под чьими «пятыми точками» уже горят кресла.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Борис Леонтьев
Что за дурацкая статистика о том сколько преступлений совершают граждане, а сколько мигранты. Если убрать мигрантов, то их преступлений не будет СОВСЕМ. А если уничтожить диаспоры, то резко сократится и число преступлений совершаемых граждами РФ, которые являются представителями этих диаспор. Так и только так можно уничтожить этническую преступность в стране.
Ответить
3 час.
Владислав Владислав
Хорошее предложение в статье описано.
Ответить
3 час.
Тамара Елисеева
Одна говорильня. Где действия? Черножопые уже достали всех.
Ответить
1 час.

Картина дня

наверх