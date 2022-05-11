Telegram-каналы становятся все более влиятельным источником информации

За два прошедших месяца число россиян, считающих телевидение самым надежным источником информации, сократилось, при этом одновременно выросло доверие к Telegram-каналам и социальным сетям, говорится в исследовании GroupM Accelerate research.
За два прошедших месяца число россиян, считающих телевидение самым надежным источником информации, сократилось, при этом одновременно выросло доверие к Telegram-каналам и социальным сетям, говорится в исследовании GroupM Accelerate research.
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