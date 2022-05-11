Актуальные комментарии

11 779 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • SHURIK
    Просто у него нет другой альтернативы.Орбан совершил му...
  • avershin1947mailru Авершин
    США богатая за счёт мира страна и создать какое либо движение там не возможно. Там где живут по беднее очень много го...России необходимо...
  • Андрей Stan
    )))  интересно, как  они за  верещат, когда  Россия  тветиит  на такой  грабеж?  а ответить есть  чем... ))) Европа п...Передел собственн...

Telegram-каналы становятся все более влиятельным источником информации

Telegram-каналы становятся все более влиятельным источником информации

За два прошедших месяца число россиян, считающих телевидение самым надежным источником информации, сократилось, при этом одновременно выросло доверие к Telegram-каналам и социальным сетям, говорится в исследовании GroupM Accelerate research.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх