Вторая Блиновская? Как блогер Белякова зарабатывает миллионы на продаже денежных медитаций

Зеленский чем-то напоминает распространенную сейчас в России форму мошенников — инфоцыган. Он скачет по авансцене, говорит много слов, иногда похожих на умные, но если попытаться осмыслить — набор банальностей, глупостей и взаимоисключающих утверждений.