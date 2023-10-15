Вторая Блиновская? Как блогер Белякова зарабатывает миллионы на продаже денежных медитаций

Зеленский чем-то напоминает распространенную сейчас в России форму мошенников — инфоцыган. Он скачет по авансцене, говорит много слов, иногда похожих на умные, но если попытаться осмыслить — набор банальностей, глупостей и взаимоисключающих утверждений.
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