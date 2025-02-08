День рождения Mollusca: 7 лет и море мидий!

10 февраля Mollusca приглашает гостей отпраздновать свой седьмой день рождения! Семь лет назад сеть ресторанов Mollusca ввела тренд на те самые мидии в красных кастрюльках, а теперь устраивает акцию невиданной щедрости в честь своего дня рождения.