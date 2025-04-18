Россиян 30 апреля ждет сокращенный рабочий день: как изменится зарплата

Россиян 30 апреля (среда) ждет сокращенный рабочий день на один час в преддверии майских праздников. При сокращенном рабочем времени продолжительность рабочего дня не должна превышать установленные нормы.
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