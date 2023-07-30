Театр абсурда

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Российские компании извлекают баснословные выгоды от прекращения действия «зеpновой сделки»

Российские компании извлекают баснословные выгоды от прекращения действия «зеpновой сделки»

В июле Эрдоган с гордостью заявил международным СМИ о том, что смог уговорить российскую сторону на продление зерновой сделки, и это сразу после освобождения сами понимаете кого.

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