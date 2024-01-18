19 полезных идей для вдохновения: стильные сочетания напольных покрытий на кухне

Исходя из современных тенденций, кухня стала часто располагается в одном пространстве с гостиной. В этом случае должно ли быть одно покрытие для всего помещения или следует отделить друг от друга зоны с разными функциями? Как можно сочетать два типа напольных покрытий? Цель этой статьи – не что иное, как показать несколько идей по объединению разных […].