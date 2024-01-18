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Своими руками

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  • Ингерман Ланская
    не приведи, Господь, так обнищать..Дешевле, чем из д...
  • Елена Стельмах (та же)
    Спатифиллум любит влажный воздух. Сомневаюсь, в предложенном совете. Опрыскивание вместо полива ему больше понравится...Всего 1 чашка рис...
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    Спасибо мастеру за совет! Редко кто нынче прямо и кратко рассказывает об устранении неполадок. Обычно устраивают тайн...Мастер советской ...

19 полезных идей для вдохновения: стильные сочетания напольных покрытий на кухне

19 полезных идей для вдохновения: стильные сочетания напольных покрытий на кухне

Исходя из современных тенденций, кухня стала часто располагается в одном пространстве с гостиной. В этом случае должно ли быть одно покрытие для всего помещения или следует отделить друг от друга зоны с разными функциями? Как можно сочетать два типа напольных покрытий? Цель этой статьи – не что иное, как показать несколько идей по объединению разных […].

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