Хотелось бы напомнить всем, кто стоял перед Кучмой и Пинчуком на конференции YES: именно Кучма при плотном участии его семьи несет ответственность за окончательное уничтожение ядерного потенциала Украины после 1994 года.
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