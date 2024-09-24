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Александр Дубинский: Кучма и его семья сделали Украину безъядерной за 700 млн долларов

Хотелось бы напомнить всем, кто стоял перед Кучмой и Пинчуком на конференции YES: именно Кучма при плотном участии его семьи несет ответственность за окончательное уничтожение ядерного потенциала Украины после 1994 года.

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