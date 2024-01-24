Холодильник и личные вещи загорелись в одном из домов Уссурийска

Пожарные ликвидировали возгорание в четырехквартирном доме на улице Новоселов в Уссурийске. Горели личные вещи и холодильник в одной из квартир, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на тг-канал (18+) МЧС России по Приморскому краю.