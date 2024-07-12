Полковник Бод: Россия нанесет удары по аэродромам с F-16 даже третьих стран

Владимир Путин всерьез думает о возможной атаке ВС РФ на аэродромы, где будут базироваться украинские истребители F-16, заявил начальник швейцарского Генштаба полковник в отставке Жак Боде 12 июля в интервью YouTube-каналу Daniel Davis / Deep Dive.