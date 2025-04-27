Артиллеристы уничтожили пункты временной дислокации ВСУ в Херсонской области

Артиллеристы-десантники 152-миллиметрового буксируемого орудия «Гиацинт-Б» группировки войск «Днепр» уничтожили пункты временной дислокации (ПВД) Вооруженных сил Украины (ВСУ) на правом берегу Днепра в Херсонской области.
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