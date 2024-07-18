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Один человек погиб в результате атаки украинского БПЛА на автобус в ДНР

Один человек погиб и четверо получили ранения в результате атаки украинского дрона-камикадзе на рейсовый автобус в Горловке в ДНР, сообщает представительство республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) 18 июля.

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