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FiNE NEWS

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Посольство России в Берлине ответило на обвинения ФРГ в диверсиях и саботаже

Российское посольство в Берлине 28 августа выступило с официальным заявлением, в котором опровергло обвинения в адрес России, касающиеся якобы осуществляемых актов саботажа, диверсий и гибридных атак на территории Германии.

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