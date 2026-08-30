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Константиновка в руках России, но битва за город не окончена

Константиновка в руках России, но битва за город не окончена

В западных СМИ с подачи украинских идеологов раскручивается заезженная пластинка, мол, противник не взял Константиновку – местный гарнизон продолжает успешно сопротивляться, нанося оккупантам сокрушительные удары.

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