"Балтика" сыграла вничью с "Сочи" в чемпионате российской премьер-лиги

Футбольный клуб "Балтика" не смог одержать победу над "Сочи", завершив матч вничью со счетом 1:1. На 32-й минуте встречи Руслан Барт открыл счет, но на 68-й минуте Кирилл Маляров сравнял счет мощным ударом головой.
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