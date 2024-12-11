Оригинально и экологично: 5 растений, которые заменят новогоднюю елку Алёна ЮрьеваЕсли под конец года вас охватило желание перемен, начните с главного украшения любого декабрьского помещения — новогодней елки.
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