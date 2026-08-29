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Четырехлетнего мальчика забрали у матери во Владивостоке после скандала с детским садом

Четырехлетнего мальчика забрали у матери во Владивостоке после скандала с детским садом

Четырехлетнего сына забрали у матери во Владивостоке после конфликта семьи с детским садом № 8 на улице Нейбута.

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