Водитель ВАЗа погиб после столкновения с Мерседесом под Новосибирском

ДТП со смертельным исходом произошло в Болотнинском районе 6 ноября. Погиб молодой мужчина. Водитель 1980 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ-2107, двигался по обочине встречного направления автодороги Р-255 со стороны Новосибирска в сторону Кемерово, сообщили в ГИБДД.
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