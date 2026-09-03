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Частные приюты теперь могут искать хозяев для животных через сервис «Моспитомец»

Частные приюты теперь могут искать хозяев для животных через сервис «Моспитомец»

У частных приютов для бездомных животных в Москве появилась возможность размещать анкеты своих подопечных в сервисе «Моспитомец»У частных приютов для бездомных животных в Москве появилась возможность размещать анкеты своих подопечных в сервисе «Моспитомец», сообщает портал Правительства Москвы.

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