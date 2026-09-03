Частные приюты теперь могут искать хозяев для животных через сервис «Моспитомец»

У частных приютов для бездомных животных в Москве появилась возможность размещать анкеты своих подопечных в сервисе «Моспитомец»У частных приютов для бездомных животных в Москве появилась возможность размещать анкеты своих подопечных в сервисе «Моспитомец», сообщает портал Правительства Москвы.