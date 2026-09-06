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Татар-информ

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США хотят прорыва в переговорах с Киевом до зимы

США хотят прорыва в переговорах с Киевом до зимы

В Мариинском дворце в Киеве 6 сентября прошли переговоры спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа и зятя американского лидера Джареда Кушнера с украинскими властями.

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