🏛 В двух крымских сёлах появятся модульные дома культуры В селе Косточковка Нижнегорского района завершается установка модульного дома культуры — он заменит аварийное здание, сообщил председатель Госсовета Крыма Владимир Константинов.
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