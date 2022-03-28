Министр обороны России поздравил специалистов и ветеранов юридической службы ВС РФ с профессиональным праздником

Министр обороны России поздравил специалистов и ветеранов юридической службы ВС РФ с профессиональным праздником

Генерал армии Сергей Шойгу отметил, что на протяжении многих лет специалисты юридической службы вносят весомый вклад в правовое обеспечение деятельности Вооруженных Сил, способствуют укреплению обороноспособности государства.

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