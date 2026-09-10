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«Бавария» — второй клуб, забивший 900+ голов в ЛЧ / КЕЧ. Больше только у «Реала»

«Бавария» — второй клуб, забивший 900+ голов в ЛЧ / КЕЧ. Больше только у «Реала»

«Бавария» забила свой 900-й гол в Кубке европейских чемпионов/Лиге чемпионов.«Бавария» забила свой 900-й гол в Кубке европейских чемпионов/Лиге чемпионов.

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