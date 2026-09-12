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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Сочи» готовится к матчу со СКА на домашней арене. Тубольцева написала: «Вижу «разоблачение» моего поста. Команда приземлилась в городе 30 минут назад»

«Сочи» вернулся домой за несколько часов до домашнего матча Фонбет чемпионата КХЛ против СКА. Журналистка Дарья Тубольцева ранее сообщила , что команда находится в Грозном и проведение игры может оказаться под вопросом.

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