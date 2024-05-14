В России придумали «умную» повязку для лечения хронических ран

Российские учёные создали «умную» повязку для лечения хронических ран. В устройстве используется принцип электростимуляции, благодаря которому привлекаются иммунные клетки в очаг воспаления, улучшается насыщение тканей кислородом, обеспечивается антибактериальный эффект.
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