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В России придумали «умную» повязку для лечения хронических ран

В России придумали «умную» повязку для лечения хронических ран

Российские учёные создали «умную» повязку для лечения хронических ран. В устройстве используется принцип электростимуляции, благодаря которому привлекаются иммунные клетки в очаг воспаления, улучшается насыщение тканей кислородом, обеспечивается антибактериальный эффект.

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