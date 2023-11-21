Туроператорам Урала рассказали о возможностях для гостей Петербурга

В крупнейших городах Урала прошла серия презентаций "Добро пожаловать в Санкт-Петербург!", в рамках которой туроператорам рассказали о возможностях для гостей Северной столицы, сообщается на официальном сайте администрации Санкт-Петербурга.
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