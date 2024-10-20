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Смоленская Газета

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Александр Новиков поздравил смолян с Днём отца

Александр Новиков поздравил смолян с Днём отца

Сегодня, 20 октября, глава города Смоленска Александр Новиков в своём телеграм-канале поздравил смолян с Днём отца: «Сегодня мы отмечаем особенный праздник — День отца! В этот день хочется поздравить всех пап с их важной и нередко многогранной ролью в жизни.

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