Александр Новиков поздравил смолян с Днём отца

Сегодня, 20 октября, глава города Смоленска Александр Новиков в своём телеграм-канале поздравил смолян с Днём отца: «Сегодня мы отмечаем особенный праздник — День отца! В этот день хочется поздравить всех пап с их важной и нередко многогранной ролью в жизни.