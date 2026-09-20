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Каррик — о ничьей с «Фулхэмом»: «МЮ» должен был выигрывать этот матч и в конце был близок к победе»

Каррик — о ничьей с «Фулхэмом»: «МЮ» должен был выигрывать этот матч и в конце был близок к победе»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Майкл Каррик подвел итоги ничьей с «Фулхэмом» (1:1) в 5-м туре английской Премьер-лиги.

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