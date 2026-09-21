Сервис «Моспитомец» нашел дом 1963 животным из приютов в этом году

В этом году 1963 животным из московских приютов нашли дом благодаря сервису «Моспитомец». В приютах ещё остаются около 15,8 тыс.
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