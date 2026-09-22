Холода уже рядом: что водителю стоит проверить до первых морозов

Осень вступила в свои права, а вместе с ней пришли и первые холода. Именно в этот период многие автовладельцы вспоминают о сезонном обслуживании машины – тема, которая летом казалась не слишком срочной, сейчас снова становится актуальной.
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