В Новосибирске нашли тело девочки, провалившейся зимой в полынью

Ребёнка искали несколько недель, но успехом это не увенчалось. Затем поиски возобновили в мае.В Новосибирской области обнаружили тело восьмилетней девочки, которая провалилась под лёд на реке Обь в феврале этого года.
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