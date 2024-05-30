Президент Эстонии призывает «поставить Россию на колени»: реакция МИД России Ирэн ОрлонскаяЭстония готова проявить решительные действия в отношении России в контексте украинского кризиса, заявил президент Алар Карис в интервью для Yle.
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