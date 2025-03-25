Белый дом: Трамп все еще уверен в своей команде после скандала с чатом

Журналист Atlantic случайно стал свидетелем беседы высокопоставленных лиц США Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт сообщила, что американский президент Дональд Трамп доверяет своей команде, несмотря на то, что редактор журнала Atlantic якобы случайно оказался в чате членов администрации для обсуждения ударов по хуситам, передает РИАМО, ссылаясь на РИА Новости.