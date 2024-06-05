Звезда «Остаться в живых» и Marvel Эванджелин Лилли объявила о завершении карьеры

44-летняя актриса решила посвятить себя семье и благотворительности. «Остаться в живых», 2004 — 2010 кадр из сериалаКанадская актриса Эванджелин Лилли, звезда сериала «Остаться в живых», франшизы «Хоббит» и фильмов Marvel, объявила об окончании актерской карьеры.