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Звезда «Остаться в живых» и Marvel Эванджелин Лилли объявила о завершении карьеры

Звезда «Остаться в живых» и Marvel Эванджелин Лилли объявила о завершении карьеры

44-летняя актриса решила посвятить себя семье и благотворительности. «Остаться в живых», 2004 — 2010 кадр из сериалаКанадская актриса Эванджелин Лилли, звезда сериала «Остаться в живых», франшизы «Хоббит» и фильмов Marvel, объявила об окончании актерской карьеры.

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