Кузнецов не пожал руку Яшкину перед матчем с «Ак Барсом»

В воскресенье, 25 августа, петербургский СКА обыграл казанский «Ак Барс» на турнире имени Пучкова в Санкт-ПетербургеВ воскресенье, 25 августа, петербургский СКА обыграл казанский «Ак Барс» на турнире имени Пучкова в Санкт-ПетербургеПеред игрой капитан питерцев Евгений Кузнецов пожал руки всем судьям, но не стал пожимать капитану «Ак Барса» Дмитрию Яшкину, уехав к своей команде.