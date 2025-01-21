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В квартире в Калуге произошел пожар

В квартире в Калуге произошел пожар

В понедельник вечером в Калуге произошел пожар, к счастью, обошлось без пострадавших. По данным МЧС, 20 января около 20 часов в пожарную охрану поступило сообщение о возгорании в квартире по улице Центральной.

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