В квартире в Калуге произошел пожар

В понедельник вечером в Калуге произошел пожар, к счастью, обошлось без пострадавших. По данным МЧС, 20 января около 20 часов в пожарную охрану поступило сообщение о возгорании в квартире по улице Центральной.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии