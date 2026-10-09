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Татар-информ

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Новак: Россия уже в октябре готова экспортировать 300 тыс. тонн дизеля

Новак: Россия уже в октябре готова экспортировать 300 тыс. тонн дизеля

Александр Новак в 2020 году Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ» Уже в октябре Россия готова поставить на рынки Соединенных Штатов и других стран 300 тыс.

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