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Силы ПВО за день уничтожили 112 БПЛА ВСУ

Силы ПВО за день уничтожили 112 БПЛА ВСУ

За 11 октября системы ПВО Российской Федерации перехватили 112 украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны России.

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