Российский бизнес, несмотря на проблемы, находит способы для проведения платежей

Российский бизнес, несмотря на имеющиеся в настоящее время проблемы, находит способы для проведения трансграничных платежей, пишут «РИА Новости» со ссылкой на заявления заместителя главы администрации президента Максима Орешкина, выступившего перед журналистами на полях ВЭФ.
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