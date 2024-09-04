Российский бизнес, несмотря на проблемы, находит способы для проведения платежей

Российский бизнес, несмотря на имеющиеся в настоящее время проблемы, находит способы для проведения трансграничных платежей, пишут «РИА Новости» со ссылкой на заявления заместителя главы администрации президента Максима Орешкина, выступившего перед журналистами на полях ВЭФ.