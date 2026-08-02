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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мусаев о переломе носа Боселли: «Непростое повреждение. Врачи сделают все, чтобы Хуан был готов к матчу со «Спартаком»

Главный тренер « Краснодара »  Мурад Мусаев надеется, что Хуан Боселли сможет сыграть против « Спартака » в 3-м туре Альфа-Банк РПЛ.

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