Кадыров поручил усилить меры по борьбе с экстремизмом после нападения на пост ДПС

В связи с произошедшим глава Чечни поручил ужесточить меры предосторожности в отношении экстремизма и терроризма Охраной поста ДПС в городе Ачхой-Мартан руководил гражданин Украины, заявил в своем Telegram-канале глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.
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