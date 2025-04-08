Кадыров поручил усилить меры по борьбе с экстремизмом после нападения на пост ДПС

В связи с произошедшим глава Чечни поручил ужесточить меры предосторожности в отношении экстремизма и терроризма Охраной поста ДПС в городе Ачхой-Мартан руководил гражданин Украины, заявил в своем Telegram-канале глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.