Новости: Севаст...
ГлавнаяНовостиПредложить / Прод...Книга жалоб
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости: Севастополь, Крым, Россия

1 445 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей Алферов
    Враг - США! (В.Путин) Только равная и неделимая безопасность нашим территориям ,которая обеспечивается взаимным наце...«Массированная ра...
  • Анна Романова
    А владельцы не хотят помочь пострадавшим?«Крокус Сити Холл...
  • Гарий Щерба
    Просто  УДИВИТЕЛЬНЫЕ  ......ЛБОЕБЫ ,  думают что им  ЭТО ПРОКАТИТ ? ха , да  КАК  бы  НЕ ТАК , эти  ПАДЛЫ на  КАРАНДА...В НАТО похвастали...

«В Севастополе с арендой относительно неплохо». Рынок съёмного жилья цены не ломит

«В Севастополе с арендой относительно неплохо». Рынок съёмного жилья цены не ломит

За последние пять лет аренда жилья в стране заметно подорожала. По результатам исследования 116 городов с населением более сотни тысяч человек лишь один показал падение цен: в Керчи зимой 2018–2019 года «однушка» в среднем стоила 17,2 тысячи рублей, а сейчас — 16,7 тысячи.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх