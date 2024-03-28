«В Севастополе с арендой относительно неплохо». Рынок съёмного жилья цены не ломит

За последние пять лет аренда жилья в стране заметно подорожала. По результатам исследования 116 городов с населением более сотни тысяч человек лишь один показал падение цен: в Керчи зимой 2018–2019 года «однушка» в среднем стоила 17,2 тысячи рублей, а сейчас — 16,7 тысячи.