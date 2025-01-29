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Хоррор

1 подписчик

МЕТКА САТАНЫ. Страшные истории на ночь. Страшилки на ночь.

МЕТКА САТАНЫ. Страшные истории на ночь. Страшилки на ночь.

В маленькой деревне, затерянной среди холмов, родился мальчик по имени Дамиан. Его появление на свет было омрачено зловещими событиями: небо покрылось черными тучами, в лесу завыли волки, а в колоколах церкви сами собой порвались веревки.

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