МЕТКА САТАНЫ. Страшные истории на ночь. Страшилки на ночь.

В маленькой деревне, затерянной среди холмов, родился мальчик по имени Дамиан. Его появление на свет было омрачено зловещими событиями: небо покрылось черными тучами, в лесу завыли волки, а в колоколах церкви сами собой порвались веревки.
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