Сердюковщина перекинулась с российской армии на российскую авиацию – космонавт Савицкая бьёт тревогу

Бывший министр обороны РФ Анатолий Сердюков, неоднократно подвергавшийся критике в ходе СВО за свои действия по «оптимизации» российской армии, сейчас занимается тем же самым на должности председателя Совета директоров Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).