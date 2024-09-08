В Приморье дальневосточный леопард вышел к людям

В Приморском крае в очередной раз заметили дальневосточного леопарда. В этот раз редкое животное оказалось у дороги недалеко от Уссурийска, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на Telegram-канал «Город В | Владивосток».
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