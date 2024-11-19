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Добрый Мир

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За решения Байдена офицерам армии США может грозить военный трибунал. Стало известно о новом плане Трампа

За решения Байдена офицерам армии США может грозить военный трибунал. Стало известно о новом плане Трампа

10,9 тыс прочтений 2 дня назад Переходная команда Дональда Трампа составляет список высокопоставленных действующих и бывших военных США, которые имеют причастность к выводу войск из Афганистана, и изучает возможность привлечения их к ответственности за участие в этом процессе.

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